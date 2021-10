(Di martedì 5 ottobre 2021) «Il sindaco di, Paolo Truzzu, avrebbe chiesto alla Regione 30 milioni di euro per ildi Sant’Elia, e 15 milioni per le infrastrutture dell’area circostante. La notizia desta parecchie perplessità, dato che non si è mai parlato di queste richieste durante le discussioni attorno allo». Così in una nota Francesca Ghirra, L'articolo

Advertising

FcInterNewsit : ??? Nuovo stadio, #Sala lancia un altro messaggio di grande apertura ???? ?????? - zazoomblog : Nuovo stadio Cagliari scontro politico: «Progetto poco chiaro» - #Nuovo #stadio #Cagliari #scontro - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Nuovo stadio Cagliari, scontro politico: «Progetto poco chiaro»: «Il sindaco di Cagliari, Paolo Tru… - CalcioFinanza : Scontro politico sul nuovo stadio del #Cagliari: «Progetto poco chiaro» - sardanews : Nuovo stadio di Cagliari, il centrosinistra al sindaco: 'Ma chi lo paga'' -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo stadio

... una versione potenziata del Vega C che volerà per la prima volta nel 2022 - ha commentato Giulio Ranzo - Proprio qui all'SPTF inaugurato oggi, entro fine anno testeremo ilterzo...... la famiglia Friedkin , e il finanziere ceco Rodovan Vitek che ha investito nelle aree di Tor di Valle (zona sud - ovest della capitale) per far ripartire il progetto di undi proprietà ...I tesserati della Pescara Calcio hanno effettuato un nuovo giro di tamponi, a seguito della positività al Covid di un compagno di squadra. Tutti i test sono risultati negativi. La squadra, sotto i pro ...Questa mattina è stato inaugurato il nuovo Sptf (Space Propulsion Test Facility) a Perdasdefogu, un polo di eccellenza tecnologica unico in Europa che abilita lo sviluppo delle nuove tecnologie indisp ...