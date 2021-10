“Non mi intreressa” | lo schiaffo di Luis Enrique a tre ‘italiani’

Leggi su serieanews

(Di martedì 5 ottobre 2021) Fanno ancora discutere le convocazioni die lo spagnolo sbotta in conferenza stampa: le parole del CT iberico Dopo le tanto discusse convocazioni per l’Europeo,continua a far parlare delle sue scelte. Non solo nessuno spazio ai calciatori del Real Madrid, ma ancora tutti a casa gliche tanto bene stanno facendo nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.