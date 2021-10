Nobel per la Fisica parla anche italiano: assegnato a Parisi, Manabe e Hasselmann (Di martedì 5 ottobre 2021) L'italiano Giorgio Parisi è stato insignito oggi del Premio Nobel per la Fisica 2021, con Syukuro Manabe e a Klaus Hasselmann, "per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi". Lo ha annunciato la Reale Accademia di Scienze svedese.Parisi è stato premiato "per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria". Manabe e Hasselmann hanno ricevuto il Nobel "per la modellazione Fisica del clima terrestre, la quantificazione della variabilità e la previsione affidabile del riscaldamento globale". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021) L'Giorgioè stato insignito oggi del Premioper la2021, con Syukuroe a Klaus, "per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi". Lo ha annunciato la Reale Accademia di Scienze svedese.è stato premiato "per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria".hanno ricevuto il"per la modellazionedel clima terrestre, la quantificazione della variabilità e la previsione affidabile del riscaldamento globale".

