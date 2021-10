Nobel per la fisica all’italiano Parisi, Manebe e Hasselmann: «Per aver reso chiari sistemi fisici complessi» – Il video (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono Syiukuro Manabe (Usa), Klaus Hasselmann (Germania) e Giorgio Parisi i vincitori del premio Nobel per la fisica 2021. I primi due hanno ricevuto l’ambito riconoscimento per le loro ricerche sui modelli climatici e il riscaldamento globale. L’italiano Giorgio Parisi è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi fisici complessi. Il 22 settembre scorso, il fisico è stato il primo italiano a entrare nella classifica della Clarivate Citation Laureates, il che equivale all’essere inclusi nella cerchia degli scienziati più citati al mondo. Parisi è presidente della classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali all’Accademia dei Lincei, è ordinario di fisica teorica all’Università la Sapienza di Roma e ricercatore ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono Syiukuro Manabe (Usa), Klaus(Germania) e Giorgioi vincitori del premioper la2021. I primi due hanno ricevuto l’ambito riconoscimento per le loro ricerche sui modelli climatici e il riscaldamento globale. L’italiano Giorgioè stato premiato per le sue ricerche sui. Il 22 settembre scorso, il fisico è stato il primo italiano a entrare nella classifica della Clarivate Citation Laureates, il che equivale all’essere inclusi nella cerchia degli scienziati più citati al mondo.è presidente della classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali all’Accademia dei Lincei, è ordinario diteorica all’Università la Sapienza di Roma e ricercatore ...

