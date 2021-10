Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, il plauso dello Snals-Confsal (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo Snals-Confsal manifesta grandissima soddisfazione per il conferimento del Premio Nobel al prof. Giorgio Parisi, insigne fisico che, con i suoi studi pionieristici e originali in molteplici ambiti della Fisica teorica, è da lungo tempo tra le più alte espressioni dell’eccellenza della ricerca italiana nel mondo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) Lomanifesta grandissima soddisfazione per il conferimento del Premioal prof., insigne fisico che, con i suoi studi pionieristici e originali in molteplici ambiti dellateorica, è da lungo tempo tra le più alte espressioni dell’eccellenza della ricerca italiana nel mondo. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - ilpost : Il #Nobel per la #Fisica 2021 è stato assegnato a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi. Ai primi due p… - rtl1025 : ?? #Nobel per la #Fisica, ha vinto l'italiano Giorgio #Parisi - drew5sosj : RT @HMQueenBee: Italiani sportivi e musicisti e ormai l’abbiamo capito, ma per far vedere al mondo che siamo artisti completi GIORGIO PARIS… - PAOLAMALACRIDA : RT @paolo_gibilisco: Fino agli odierni Premi Nobel per la fisica non ero complottista. Ho smesso. -