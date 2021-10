Nobel per la fisica 2021 ad un italiano: è Giorgio Parisi (Di martedì 5 ottobre 2021) Il 2021 si sta rivelando un anno piuttosto positivo per l'Italia: con gli indici economici in crescita ed anche i risultati a livello sportivo che premiano il nostro paese, ecco ora il prestigioso riconoscimento del premio Nobel per la fisica, da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. A seguito delle ricerche sui sistemi complessi insieme agli studiosi del clima Syukuro Manabe e Klaus Hasselman, lo scienziato Giorgio Parisi ha ottenuto l'importantissimo traguardo proprio nelle ultime ore. Da notare che Parisi si era sempre dispiaciuto perché il suo maestro, il fisico Nicola Cabibbo, non era mai riuscito a conseguire questo ambito riconoscimento. Premio Nobel per la fisica 2021: chi è Giorgio ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilsi sta rivelando un anno piuttosto positivo per l'Italia: con gli indici economici in crescita ed anche i risultati a livello sportivo che premiano il nostro paese, ecco ora il prestigioso riconoscimento del premioper la, da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. A seguito delle ricerche sui sistemi complessi insieme agli studiosi del clima Syukuro Manabe e Klaus Hasselman, lo scienziatoha ottenuto l'importantissimo traguardo proprio nelle ultime ore. Da notare chesi era sempre dispiaciuto perché il suo maestro, il fisico Nicola Cabibbo, non era mai riuscito a conseguire questo ambito riconoscimento. Premioper la: chi è...

