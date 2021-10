Nobel fisica 2021, chi è il vincitore italiano Giorgio Parisi (Di martedì 5 ottobre 2021) Giorgio Parisi è uno dei tre vincitori del Nobel per la fisica 2021. Entrato a far parte della Clarivate Citation Laureates come studioso tra i più citati al mondo nelle pubblicazioni scientifiche, si era conquistato una sorta di ‘nomination’ per il Premio. Professore ordinario di fisica Teorica alla Sapienza Università di Roma, ricercatore associato all’Infn Istituto Nazionale di fisica Nucleare, è stato Presidente dell’Accademia dei Lincei (2018-2021). E’ stato insignito del prestigioso riconoscimento per “la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria”. L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea dei Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma in ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021)è uno dei tre vincitori delper la. Entrato a far parte della Clarivate Citation Laureates come studioso tra i più citati al mondo nelle pubblicazioni scientifiche, si era conquistato una sorta di ‘nomination’ per il Premio. Professore ordinario diTeorica alla Sapienza Università di Roma, ricercatore associato all’Infn Istituto Nazionale diNucleare, è stato Presidente dell’Accademia dei Lincei (2018-). E’ stato insignito del prestigioso riconoscimento per “la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria”. L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea deial Karolinska Institutet di Stoccolma in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - ilpost : Il #Nobel per la #Fisica 2021 è stato assegnato a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi. Ai primi due p… - GassmanGassmann : Giorgio Parisi, vince il premio Nobel per la fisica!!! ?????? - gianpaolag18 : RT @Agenzia_Ansa: Il Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato all'italiano Giorgio Parisi, premiato per le sue ricerche sui sistemi compl… - IICTelAviv : RT @repubblica: Il fisico italiano Giorgio Parisi vince il Nobel per la fisica [di Elena Dusi] -