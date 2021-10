Nobel a Giorgio Parisi, lo scienziato accolto da cori da stadio dagli studenti della Sapienza – il video (Di martedì 5 ottobre 2021) Applausi e veri e propri cori da stadio. Così gli studenti della Sapienza di Roma hanno il fisico Giorgio Parisi fuori dall’Università, dopo le celebrazioni per l’assegnazione per l’assegnazione del Nobel per la Fisica. Parisi, fisico teorico della Sapienza e dell’Istituto di Fisica Nucleare e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei, ha ricevuto il Nobel per le sue ricerche sui sistemi complessi video Twitter/Federica Daniele L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Applausi e veri e proprida. Così glidi Roma hanno il fisicofuori dall’Università, dopo le celebrazioni per l’assegnazione per l’assegnazione delper la Fisica., fisico teoricoe dell’Istituto di Fisica Nucleare e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei, ha ricevuto ilper le sue ricerche sui sistemi complessiTwitter/Federica Daniele L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

