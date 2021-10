No Time to Die, Rami Malek seduto dietro Kate Middleton e il Principe William: "Hanno amato il film" (Di martedì 5 ottobre 2021) Alla prima di No Time to Die di Londra, Rami Malek ha svelato di essersi seduto dietro i reali William e Kate e di essere sicuro che Hanno amato il film. La star di No Time to Die Rami Malek ha raccontato di essere stato molto vicino al Principe William e a Kate Middleton durante la premiere mondiale del film, che si è tenuta a Londra la scorsa settimane, tanto da notare che la pellicola con Daniel Craig è stata molto apprezzata dalla famiglia reale. La première di No Time to Die alla Royal Albert Hall di Londra, alla presenza del cast e del regista Cary Fukunaga, ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Alla prima di Noto Die di Londra,ha svelato di essersii realie di essere sicuro cheil. La star di Noto Dieha raccontato di essere stato molto vicino ale adurante la premiere mondiale del, che si è tenuta a Londra la scorsa settimane, tanto da notare che la pellicola con Daniel Craig è stata molto apprezzata dalla famiglia reale. La première di Noto Die alla Royal Albert Hall di Londra, alla presenza del cast e del regista Cary Fukunaga, ha ...

