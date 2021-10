No, gli insegnanti non lavorano 18 ore settimanali (Di martedì 5 ottobre 2021) «Ah, gli insegnanti, che pacchia lavorare solo 18 ore settimanali». Probabilmente ogni docente italiano della scuola secondaria, prima o dopo, ha dovuto sorbirsi questo commento, accompagnato da un sorrisetto. In generale, per qualche perverso motivo, il lavoro degli altri ci sembra sempre «meno lavoro» del nostro. Il più delle volte così non è, solo che spesso non intravediamo gli aspetti negativi delle professioni altrui. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 ottobre 2021) «Ah, gli insegnanti, che pacchia lavorare solo 18 ore settimanali». Probabilmente ogni docente italiano della scuola secondaria, prima o dopo, ha dovuto sorbirsi questo commento, accompagnato da un sorrisetto. In generale, per qualche perverso motivo, il lavoro degli altri ci sembra sempre «meno lavoro» del nostro. Il più delle volte così non è, solo che spesso non intravediamo gli aspetti negativi delle professioni altrui.

Advertising

sosorryidk : @MY_UN1V3RSE poi ti dico, dipende da scuola a scuola... la differenza la fanno gli insegnanti - GodmotherDeath : RT @OfficialGattara: Dice che la ragazzina scrive sui social che ha paura e non torna a scuola, perché non ne può più. Amico dice che lo ac… - CittadinoOnline : Giornata mondiale degli Insegnanti: la Polizia incontra gli studenti - - CittadinoOnline : Giornata mondiale degli Insegnanti: la Polizia incontra gli studenti - - Paolo52364232 : @RaiPortaaPorta Gli unici a non essere rispettati in questo momento sono i bambini e gli insegnanti come me: costre… -