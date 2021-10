Nicola Savino, il dito amputato per errore: "Me lo tagliarono a sette mesi" (Di martedì 5 ottobre 2021) Nicola Savino, durante un'intervista del 2017, ha rivelato di aver perso un dito per errore a soli sette mesi: 'L'infermiera me lo tagliò cambiandomi la flebo.' Nicola Savino, durante un'intervista con Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo, andata in onda su Canale 5 sabato 25 novembre 2017, ha parlato per la prima volta del dito che gli fu amputato per errore a sette mesi: un trauma che ha condizionato gran parte della sua vita. Per Nicola, far vedere alla gente la mano sinistra priva del mignolo è stato un problema per diversi anni, tant'è che per un periodo il conduttore radiofonico ha perfino utilizzato una protesi per nasconderlo: "Per me è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021), durante un'intervista del 2017, ha rivelato di aver perso unpera soli: 'L'infermiera me lo tagliò cambiandomi la flebo.', durante un'intervista con Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo, andata in onda su Canale 5 sabato 25 novembre 2017, ha parlato per la prima volta delche gli fuper: un trauma che ha condizionato gran parte della sua vita. Per, far vedere alla gente la mano sinistra priva del mignolo è stato un problema per diversi anni, tant'è che per un periodo il conduttore radiofonico ha perfino utilizzato una protesi per nasconderlo: "Per me è ...

