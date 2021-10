Nicola Savino | chi è il conduttore de Le Iene? Età | moglie Manuela | figlia | Instagram

Advertising

TvCircle1 : RT @TvCircle1: I 40 anni di #Ibrahimovic; il caso di #DayaneMello al reality brasiliano #AFazenda; inchiesta tamponi a pagamento: anche per… - radiotodayEU : Le Iene: al via la nuova stagione - Radiospeaker - cronachelucane : DAL FALLIMENTO POLITICO DEGLI INTELLETTUALI AL SUD CHE INVANO SOGNA DI ESSERE NORD - Amministrative lucane, l'anali… - QuiMediaset_it : RT @TeleConsiglio: Cari miei oggi tornano su #Italia1 le temibili #Iene. E stavolta, insieme a quel folletto istrionico di Nicola Savino ci… - bubinoblog : ALESSIA MARCUZZI TORNA A MEDIASET? LE PAROLE DI NICOLA SAVINO FANNO BEN SPERARE -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Savino

Noto per essere al timone del programma Le Iene, ecco quanto guadagna il conduttore. Svelate le cifre che non ti aspetti. Conduttore radiofonico e televisivo molto conosciuto,è uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano. In grado di ...Giulia De Lellis è soltanto l'ultima delle numerose vittime di Nicolò Devitiis , pronto a tornare con i suoi scherzi organizzati per Le Iene, il programma di Italia Uno condotto dache tornerà in onda questa sera, martedì 5 ottobre. Saranno diverse le novità, a partire dal fatto che non ci sarà più Alessia Marcuzzi ad affiancare, dato che ha deciso di ...Stasera in tv torneranno le Iene Su Italia Uno e tra le tante novità vedremo anche lo scherzo a Giulia De Lellis ...Stasera in tv torneranno Le Iene, uno degli show più attesi dell'anno, scopriamo insieme le anticipazioni, i servizi e i conduttori ...