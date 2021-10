Niccolò Ciatti | la Germania estrada in Italia uno dei tre presunti assassini del 22enne di Scandicci Farnesina | “Grande soddisfazione”

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’autorità giudiziaria tedesca ha concesso all’l’estradizione di Rassoul Bissoultanov, ceceno ritenuto uno dei tre responsabili dell’o di, ildi(Firenze) pestato a morte fuori da una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, il 13 agosto del 2017. Lo comunica in una nota il ministero degli Esteri, esprimendo ““. Bissoultanov, cittadino russo di origine cecena, ha 28 anni ed è un altleta di lotta libera. Secondo l’accusa è stato lui a sferrare il calcio alla testa risultato fatale per il ragazzono. Già arrestato e rinviato a giudizio in Spagna, il ceceno era stato scarcerato per decorrenza dei termini nei mesi scorsi. L’estradizione concessa dalla ...

Il principale imputato nel processo per la morte di, Rassoul Bissoultanov, sarà estradato in Italia. Così scrivono diverse agenzie di stampa e, scrive Repubblica , 'secondo quanto riportano fonti diplomatiche, la Germania avrebbe avviato ...Il giovane ucciso a calci e pugni in una discoteca di LLoret de Mar è stato ricordato in piazza a Scandicci. A quattro anni di distanza, si aspetta il processo in Spagna, fissato per novembre. Sembra ...