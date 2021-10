Netflix, muore una leggenda: era nel set di una famosissima serie (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ morto per Covid, nonostante la doppia dose del vaccino, truccatore di una seguitissima serie Netflix: il saluto Grave lutto nel cast di Shonda Rhimes con la morte di Marc Pilcher avvenuta per Covid nella giornata di domenica 3 ottobre. La notizia, diffusa dalla sua agenzia, ha sconvolto i colleghi della serie televisiva Bridgerton. Pilcher L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ morto per Covid, nonostante la doppia dose del vaccino, truccatore di una seguitissima: il saluto Grave lutto nel cast di Shonda Rhimes con la morte di Marc Pilcher avvenuta per Covid nella giornata di domenica 3 ottobre. La notizia, diffusa dalla sua agenzia, ha sconvolto i colleghi dellatelevisiva Bridgerton. Pilcher L'articolo proviene da Inews.it.

