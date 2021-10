Nel caso Giffoni, il ministero degli Esteri non ha scuse (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora su Michael Giffoni. Per precisare, intanto, che Emma Bonino si limitò a firmare la sospensione cautelare nei suoi confronti, sulla base di un’inchiesta di Eulex, la missione europea in Kosovo; di lì a poco Bonino fu sostituita al ministero dal nuovo governo presieduto da Renzi e deciso a rinnovare tutto, o almeno a darne l’impressione. La ministra subentrante, Federica Mogherini, firmò la destituzione, che stava alla prima misura come una condanna capitale a un’apertura d’indagine. A differenza di Bonino, se non fraintendo, Mogherini non ha creduto di dire una parola sugli sviluppi della vicenda. È lecito dubitare che, promossa allora così impetuosamente a un incarico tanto rilevante, non avesse voluto obiettare a un provvedimento di giustizia (voce del verbo giustiziare) esemplare promosso dalla dirigenza ministeriale, o se ne fosse addirittura ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora su Michael. Per precisare, intanto, che Emma Bonino si limitò a firmare la sospensione cautelare nei suoi confronti, sulla base di un’inchiesta di Eulex, la missione europea in Kosovo; di lì a poco Bonino fu sostituita aldal nuovo governo presieduto da Renzi e deciso a rinnovare tutto, o almeno a darne l’impressione. La ministra subentrante, Federica Mogherini, firmò la destituzione, che stava alla prima misura come una condanna capitale a un’apertura d’indagine. A differenza di Bonino, se non fraintendo, Mogherini non ha creduto di dire una parola sugli sviluppi della vicenda. È lecito dubitare che, promossa allora così impetuosamente a un incarico tanto rilevante, non avesse voluto obiettare a un provvedimento di giustizia (voce del verbo giustiziare) esemplare promosso dalla dirigenza ministeriale, o se ne fosse addirittura ...

Il datore di lavoro è responsabile anche nel caso di imprudenza del lavoratore

Nel caso Giffoni, il ministero degli Esteri non ha scuse

In una nota la Farnesina fa sapere che "le ragioni che determinarono la destituzione dal servizio del Consigliere d'Ambasciata, non riguardano l'oggetto dell'azione penale". Difficile crederlo, visto ...

