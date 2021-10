“Nei tuoi occhi” | alla scoperta del nuovo brano di Francesca Michielin

(Di martedì 5 ottobre 2021) Disponibile in presave e preadd e dall’8 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio è incluso nella colonna sonora del film “Marilyn ha glineri” Marilyn ha glineri si colora con la musica di: dall’8 ottobre su tutte le piattaforme digitali – anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music – e in radio, ilsingolo “Nei” (Sony Music) già disponibile in presave e preadd, incluso nella colonna sonora ufficiale del film firmato Simone Godano, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, nelle sale dal 14 ottobre 2021 (una produzione Groenlandia con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution). Dal confronto artistico trae Andrea Farri, autore della colonna sonora ...

francescacheeks : Venerdì 8 ottobre uscirà ?NEI TUOI OCCHI? brano che ho scritto per la colonna sonora del film “Marylin ha gli occhi… - RadioItalia : Venerdì 8 ottobre esce 'Nei tuoi occhi', brano di Francesca Michielin e colonna sonora del film con Stefano Accorsi… - CardRavasi : La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. (Salmo 119,47) - decomporsi : La mia fiducia nei tuoi confronti è allo stesso livello di fiducia che ho verso i venditori per strada che vendono le Nike e le cose Gucci. - kpopsugarmommy : @G0LDR4SH Si certo solo nei tuoi sogni -

Disponibile in presave e preadd e dall'8 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio è incluso nella colonna sonora del film "Marilyn ha gli occhi ...