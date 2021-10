“Ne prendiamo atto” | Vlahovic | l’annuncio ufficiale accende il calciomercato

Advertising

LucaFioretti13 : Rocco #Commisso: “#Vlahovic non rinnoverà con la #Fiorentina. La nostra proposta di contratto lo avrebbe reso il gi… - dmpwright : RT @PietroLazze: +++#Vlahovic ha deciso di non rinnovare con la #Fiorentina+++ Commisso: 'La nostra offerta non è stata accettata nonosta… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Vlahovic ha rifiutato la proposta di rinnovo, ne prendiamo atto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Vlahovic ha rifiutato la proposta di rinnovo, ne prendiamo atto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Vlahovic ha rifiutato la proposta di rinnovo, ne prendiamo atto' -

Ultime Notizie dalla rete : prendiamo atto

Corriere Fiorentino

Ovviamente, non si tratta di una bevanda chesolo di mattina, ma che è molto più comune ... E ha di certo dei benefici che non possiamo ignorare, con degli studi ancora inper accertarne ...che la Raggi ha detto che non appoggerà nessuno al ballottaggio. Noi non cerchiamo il suo appoggio, cerchiamo l'appoggio di chi l'ha votata. Immaginiamo che nel 20% di coloro che ...Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina, il jolly della viola Vlahovic rifiuta l’offerta e dice no al rinnovo. Addio in vista? Così sembra. La conferma arriva direttamente dal patron Commisso: “” ..."Prendo atto della volontà del calciatore e del suo entourage e troveremo a breve soluzioni fattibili ed adeguate" ...