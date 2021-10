Naughty Dog, studio di The Last of Us e Uncharted, nomina Arne Meyer come nuovo vice presidente (Di martedì 5 ottobre 2021) Dall'uscita di The Last of Us Parte II, Naughty Dog ha subito una ristrutturazione del suo staff. Alla fine dello scorso anno, lo sviluppatore aveva annunciato che Neil Druckmann era diventato copresidente dello studio, mentre Alison Mori e Christian Gyrling erano stati promossi a vicepresidente. Ora, l'ex direttore delle comunicazioni dello studio, Arne Meyer, ha annunciato tramite il suo account Twitter di essere promosso vicepresidente di Naughty Dog. Nel suo post, Arne ha affermato quanto segue: "Sono entusiasta di dire che ora sono vicepresidente di Naughty Dog, unendomi al fantastico team di leadership in ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Dall'uscita di Theof Us Parte II,Dog ha subito una ristrutturazione del suo staff. Alla fine dello scorso anno, lo sviluppatore aveva annunciato che Neil Druckmann era diventato codello, mentre Alison Mori e Christian Gyrling erano stati promossi a. Ora, l'ex direttore delle comunicazioni dello, ha annunciato tramite il suo account Twitter di essere promossodiDog. Nel suo post,ha affermato quanto segue: "Sono entusiasta di dire che ora sonodiDog, unendomi al fantastico team di leadership in ...

