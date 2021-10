Nations League:Italia contro Spagna con maglia ultraleggera (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuova maglia per l'Italia in Nations League. Gli azzurri indosseranno una divisa firmata Puma con la tecnologia Ultraweave, che farà il suo debutto in campo domani contro la Spagna e che sarà ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuovaper l'in. Gli azzurri indosseranno una divisa firmata Puma con la tecnologia Ultraweave, che farà il suo debutto in campo domanilae che sarà ...

Advertising

Azzurri : ?? Casa Azzurri sbarca a #Milano, domani dalle 18 l’apertura al pubblico ?? #CasaAzzurri #Nazionale ???? #Azzurri… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Tutto esaurito al #Meazza per #ItaliaSpagna: venduti 37.000 biglietti?? #NationsLeague #Azzurri… - SkySport : Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - infoitsport : Nations League, Mancini: 'Vincere domani con la Spagna per andare in finale' - infoitsport : Scommesse calcio Nations League, è ancora Italia–Spagna in semifinale: su William Hill Azzurri favoriti a 2.25 -