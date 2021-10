Nations League calcio, San Siro tutto esaurito per Italia-Spagna: 37.000 biglietti venduti (Di martedì 5 ottobre 2021) tutto esaurito per Italia-Spagna, semifinale della Nations League in programma mercoledì 6 ottobre (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. Sono infatti stati acquistati tutti i 37.000 tagliandi a disposizione, ovvero quelli previsti visto il limite del 50% della capienza dell’impianto meneghino a causa delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria. Il pubblico ha risposto presente e sosterrà i Campioni d’Europa nella sfida contro le Furie Rosse. La Nazionale tornerà al Mezza dopo quasi tre anni dall’ultima gara contro il Portogallo e punta a vincere, in modo così pda qualificarsi alla Finale di domenica 10 ottobre (sempre a Milano) contro la vincente di Francia-Belgio. I ragazzi del CT Roberto Mancini affronteranno la compagine iberica nella rivincita ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021)per, semifinale dellain programma mercoledì 6 ottobre (ore 20.45) allo Stadio Sandi Milano. Sono infatti stati acquistati tutti i 37.000 tagliandi a disposizione, ovvero quelli previsti visto il limite del 50% della capienza dell’impianto meneghino a causa delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria. Il pubblico ha risposto presente e sosterrà i Campioni d’Europa nella sfida contro le Furie Rosse. La Nazionale tornerà al Mezza dopo quasi tre anni dall’ultima gara contro il Portogallo e punta a vincere, in modo così pda qualificarsi alla Finale di domenica 10 ottobre (sempre a Milano) contro la vincente di Francia-Belgio. I ragazzi del CT Roberto Mancini affronteranno la compagine iberica nella rivincita ...

