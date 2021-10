Nations League 2021: l’Italia sfida la Spagna a Milano in semifinale. Assenze pesanti ma spettacolo assicurato (Di martedì 5 ottobre 2021) Giornata di vigilia per la Nazionale italiana di calcio maschile, che si appresta ad affrontare domani sera (ore 20.45 in diretta su Rai 1) la Spagna nella semifinale della Nations League 2020-2021. Si gioca allo stadio “San Siro” di Milano davanti a oltre 30 mila tifosi, che proveranno a spingere gli Azzurri verso la finalissima di domenica 10 ottobre contro una tra Francia e Belgio. Tre mesi esatti dopo la semifinale dei Campionati Europei (vinta dal Bel Paese ai calci di rigore), Italia e Spagna si sfidano nuovamente per raggiungere l’atto conclusivo della seconda edizione della nuova manifestazione per nazionali creata dalla UEFA. Rispetto ad allora, mancheranno però dei protagonisti importanti per ambedue le squadre. I Campioni ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Giornata di vigilia per la Nazionale italiana di calcio maschile, che si appresta ad affrontare domani sera (ore 20.45 in diretta su Rai 1) lanelladella2020-. Si gioca allo stadio “San Siro” didavanti a oltre 30 mila tifosi, che proveranno a spingere gli Azzurri verso la finalissima di domenica 10 ottobre contro una tra Francia e Belgio. Tre mesi esatti dopo ladei Campionati Europei (vinta dal Bel Paese ai calci di rigore), Italia esino nuovamente per raggiungere l’atto conclusivo della seconda edizione della nuova manifestazione per nazionali creata dalla UEFA. Rispetto ad allora, mancheranno però dei protagonisti importanti per ambedue le squadre. I Campioni ...

