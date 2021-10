Nascere in Italia è sempre più sicuro. E' uno dei dati del 27esimo congresso della Società Italiana di Neonatologia. Il professor Fabio Mosca ci ha raccontato come mamme e neonati hanno affrontato la pandemia (Di martedì 5 ottobre 2021) Una analisi molto articolata la darà giovedì 7 ottobre al 27° congresso della Società Italiana di Neonatologia a Roma la presentazione del rapporto Nascere in Italia oggi come è cambiato lo scenario. Fabio Mosca Presidente della SIN e direttore dell’Area Omogena Neonatologica Pediatrica del Policlinico di Milano ne anticipa i punti salienti. Maternità e Covid: cosa dobbiamo sapere guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 ottobre 2021) Una analisi molto articolata la darà giovedì 7 ottobre al 27°na dia Roma la presentazione del rapportoinoggiè cambiato lo scenario.PresidenteSIN e direttore dell’Area Omogena Neonatologica Pediatrica del Policlinico di Milano ne anticipa i punti salienti. Maternità e Covid: cosa dobbiamo sapere guarda le foto ...

