Nardò | stravince Pippi Mellone | il sindaco amico di CasaPound ed Emiliano che manda in tilt il Pd

(Di martedì 5 ottobre 2021) Civico, considerato vicino ae in ottimi rapporti con il governatore Pd della Puglia Michele. È, ildiche è stato riconfermato con una percentuale della quale lui stesso ha detto che «ci ha fatto arrossire»: il 74,08%., classe 1985, formatosi negli ambienti della destra rautiana, è a suo modo un “caso”, proprio per questo anomalo profilo trasversalissimo, che è arrivato alla ribalta nazionale dopo il discusso endorsement del governatore pugliese in campagna elettorale. Perchésarà pure un dem eretico, ma è pur sempre un dem.riconfermato col 75% dei voti Di se stesso, che in questa città del Salento da oltre 30mila ...

La Repubblica

SALENTO - Sono le elezioni delle conferme: i sindaci dei comuni più popolosi in corsa incassano il bis. Vince Stefano Minerva al primo turno, a Gallipoli, anzi, come accade anche acon Pippi Mellone. In queste due città c'era la possibilità del ballottaggio, se i due sindaci uscenti non fossero andati oltre il 50 per cento delle preferenze. I ...Pippi Mellone riconfermato Sindaco di. Non sono riusciti ad insidiarlo Carlo Falangone, Stefania Ronzino e Mino ...