Nardò | il sindaco ritenuto vicino a Casa Pound rieletto col 74% Emiliano che lo ha sostenuto | “Da adesso deve dire che è antifascista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 ottobre 2021) Un plebiscito, una vittoria bulgara che gli permetterà di avere di avere 20 consiglieri su 22. Ha raccolto il 74,08 delle preferenze, asfaltando – come aveva “promesso” con il consueto tono esuberante – gli avversari. Quasi cancellati: 21.080 votanti, 15.408 espressi per lui, Giuseppe Mellone detto Pippi. Un trionfo, per la gioia dei suoi ‘amici’ dima pure di Michele, il presidente della Regione Puglia che lo hadopo l’appoggio ricevuto in senso opposto alle Regionali dello scorso settembre, quando un’assessora di Mellone si candidò nella lista civica del governatore e raccolse 6mila voti. Un “amico leale”, l’ha definito il governatore che pur di stargli accanto ha mandato in fibrillazione il Pd pugliese portando all’autosospensione il deputato Dario Stefano....