Napoli | infortunio Ounas molto serio Tempi di recupero lunghi per l’esterno algerino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio

Il giocatore dell'Atalanta, a causa di unmaturato nei giorni scorsi, è ritornato a ... Juventus in trasferta,in casa, Cagliari in trasferta e Milan in casa. Getty Images Niente ...Causa, per esempio, non ci sarà Pessina al cui posto Mancini ha chiamato Dimarco , che ... Pioli si gode il momento Milan Il campionato va a riposo per due settimane e, a parte il...L'infortunio di Ounas è più serio del previsto. Gli esami hanno diagnosticato una distrazione al retto femorale della gamba destra.Brutte notizie per Luciano Spalletti. Il Napoli dovrà rinunciare ad Adam Ounas per un periodo di tempo relativamente lungo.