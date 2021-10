Nadia Bengala, ex Miss Italia, si candida al comune di Roma ma ottiene 7 voti (Di martedì 5 ottobre 2021) Nadia Bengala in politica Era il 1988 quando Nadia Bengala veniva eletta Miss Italia. Come in molti sapranno la showgirl è stata la prima reginetta nella storia del concorso a vincere grazie al televoto. Da allora sono passati diversi anni e solo qualche mese fa Nadia ha annunciato che sarebbe scesa in politica e che si L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 5 ottobre 2021)in politica Era il 1988 quandoveniva eletta. Come in molti sapranno la showgirl è stata la prima reginetta nella storia del concorso a vincere grazie al televoto. Da allora sono passati diversi anni e solo qualche mese faha annunciato che sarebbe scesa in politica e che si L'articolo proviene da Novella 2000.

