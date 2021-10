Municipio VV, ballottaggio Laddaga-Avveduto (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Quando sono state scrutinate 309 sezioni su 312, nel VII Municipio di Roma, che va da San Giovanni a Cinecittà, si profila un ballottaggio tra il centrosinistra, con Francesco Laddaga, e il centrodestra, con Luigi Avveduto. Il primo, già capogruppo della lista Marino, ha ottenuto il 35,36% delle preferenze, mentre il secondo, delegato nazionale Cocer dei Carabinieri, è al 30,12%. Il candidato presidente per il Municipio VII del Movimento 5 stelle, Emanuel Trombetta, è al 15,61%, mentre Luca di Egidio, della lista civica Calenda, è all’11,86%. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Quando sono state scrutinate 309 sezioni su 312, nel VIIdi Roma, che va da San Giovanni a Cinecittà, si profila untra il centrosinistra, con Francesco, e il centrodestra, con Luigi. Il primo, già capogruppo della lista Marino, ha ottenuto il 35,36% delle preferenze, mentre il secondo, delegato nazionale Cocer dei Carabinieri, è al 30,12%. Il candidato presidente per ilVII del Movimento 5 stelle, Emanuel Trombetta, è al 15,61%, mentre Luca di Egidio, della lista civica Calenda, è all’11,86%. (Agenzia Dire)

mesoada : @conteDartagnan Andrò a votare per il ballottaggio del municipio II. - ApprendistaGeek : @AAtheMerciless Stupisce chi non è di Roma, che ragiona con categorie nazionali. Raggi sarebbe andata al ballottagg… - mattiadiletti : “In periferia romana” (cit.), nel VI municipio (quello delle Torri, ovvero Tor Bella Monaca) a due seggi - due - da… - CasalottiRoma : #elezioniamministrative2021 #Roma Al ballottaggio per la carica di Sindaco di Roma si sfideranno Enrico Michetti (C… - demetriashair_ : Un ballottaggio che mi aspettavo, quindi sì. Aspettiamo il municipio -