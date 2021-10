Municipio VIII, Ciaccheri sfiora vittoria al primo turno (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Il presidente uscente del Municipio VIII di Roma, Amedeo Ciaccheri, sfiora la riconferma al primo turno. Quando sono state scrutinate 134 sezioni su 136, il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 46,14% delle preferenze, staccando di oltre 20 punti Alessio Scimè, candidato presidente del centrodestra, arrivato al 25,55%. Marco Merafina del M5S è al 12,08%, mentre Simonetta Novi della lista civica Calenda è al terzo posto con il 12,98%. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Il presidente uscente deldi Roma, Amedeola riconferma al. Quando sono state scrutinate 134 sezioni su 136, il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 46,14% delle preferenze, staccando di oltre 20 punti Alessio Scimè, candidato presidente del centrodestra, arrivato al 25,55%. Marco Merafina del M5S è al 12,08%, mentre Simonetta Novi della lista civica Calenda è al terzo posto con il 12,98%. (Agenzia Dire)

