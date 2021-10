Municipio III | ballottaggio Marchionne-Petrella

Advertising

you_trend : ??? Interessante anche la distribuzione del 1° e 2° posto per municipio a #Roma: I Mun 1° Gualtieri 2° Calenda II Mu… - TizianaMaurizi : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Il leader di #RomaFutura è #GiovanniCaudo già assessore con #IgnazioMarino con il qua… - e_gad92 : Intanto @RomaFutura_, la lista promossa da @giocaudo presidente del III municipio e che raccoglie diverse esperienz… - e_gad92 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Intanto @RomaFutura_, la lista promossa da @giocaudo presidente del III municipio e c… - H24Montesacro : Elezioni, ballottaggio al III Municipio: testa a testa tra Marchionne e Petrella - -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio III

RomaDailyNews

Quasi testa a testa nelper i due sfidanti al ballottaggio. Michetti è in vantaggio in nove municipi su 15, tra cui molte periferie: ilIV, ilV, ilVI, ...: Bonaccorsi (cs - 40,12%) contro Santonocito (cd - 27,26%) II: Del Bello (cs - 34,45%) contro Di Tursi (cd - 28,92%): Marchionne (cs - 35,47%) contro Petrella (cd -...Quasi testa a testa nel municipio III per i due sfidanti al ballottaggio. Michetti è in vantaggio in nove municipi su 15, tra cui molte periferie: il municipio IV, il municipio V, il municipio VI, che ...Chiude il dominio del centrosinistra il Municipio 9, Garibaldi e Niguarda, che va ad Anita Pirovano con il 53,82% Gli elettori del Municipio 6, Barona e Lorenteggio, confermano la loro fiducia a Santo ...