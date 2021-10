Multa a Feltri per ‘Patata bollente’, Raggi: “Monito contro sessismo” (Di martedì 5 ottobre 2021) Undicimila euro di Multa per diffamazione a Vittorio Feltri dal tribunale di Catania per l’articolo sulla prima pagina di ‘Libero’ del 10 febbraio 2017 dal titolo ‘Patata bollente’ sulla sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Quel vergognoso titolo di ‘Libero’ che non ha offeso solo me ma tutte le donne” ha detto all’Adnkronos la prima cittadina uscente della Capitale Virginia Raggi. “Mi auguro che questo episodio serva come Monito e per riflettere seriamente sui temi del sessismo e dell’hate speech. Il rispetto delle donne, e delle persone, deve venire sempre prima di tutto‘’. Il giudice ha stabilito un risarcimento danni da stabilire in sede civile, fissando una provvisionale di 5.000 euro, il pagamento delle spese legali e la pubblicazione della ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Undicimila euro diper diffamazione a Vittoriodal tribunale di Catania per l’articolo sulla prima pagina di ‘Libero’ del 10 febbraio 2017 dal titolosulla sindaca di Roma, Virginia. “Quel vergognoso titolo di ‘Libero’ che non ha offeso solo me ma tutte le donne” ha detto all’Adnkronos la prima cittadina uscente della Capitale Virginia. “Mi auguro che questo episodio serva comee per riflettere seriamente sui temi dele dell’hate speech. Il rispetto delle donne, e delle persone, deve venire sempre prima di tutto‘’. Il giudice ha stabilito un risarcimento danni da stabilire in sede civile, fissando una provvisionale di 5.000 euro, il pagamento delle spese legali e la pubblicazione della ...

