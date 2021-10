Movimento 5 Stelle: come sono andate le elezioni? (Di martedì 5 ottobre 2021) Il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, targato Conte, è stato messo alla prova. come sono andate, però, le elezioni in tutta Italia? Le elezioni hanno di fatto spaccato in due la realtà politica. Il centrodestra è ancora impegnato a leccarsi le ferite di questa sconfitta, che li ha visti perdere in poli fondamentali come Milano, Napoli e Bologna e non prevalere (almeno per ora) a Roma. A sinistra sono fiduciosi, invece, dopo i risultati. E il Movimento 5 Stelle? Il nuovo corso targato Giuseppe Conte è stato sottoposto alla prima prova effettiva dal punto di vista elettorale. Il punto è che, com’era ampiamente prevedibile, il cambio repentino di guida non ha dato il tempo all’ex premier di ... Leggi su zon (Di martedì 5 ottobre 2021) Il nuovo corso del, targato Conte, è stato messo alla prova., però, lein tutta Italia? Lehanno di fatto spaccato in due la realtà politica. Il centrodestra è ancora impegnato a leccarsi le ferite di questa sconfitta, che li ha visti perdere in poli fondamentaliMilano, Napoli e Bologna e non prevalere (almeno per ora) a Roma. A sinistrafiduciosi, invece, dopo i risultati. E il? Il nuovo corso targato Giuseppe Conte è stato sottoposto alla prima prova effettiva dal punto di vista elettorale. Il punto è che, com’era ampiamente prevedibile, il cambio repentino di guida non ha dato il tempo all’ex premier di ...

