(Di martedì 5 ottobre 2021) Al termine di una gara che si sarebbe potuta trasformare in tragedia, la Direzione Gara ha deciso di tenere buono l'ordine d'arrivo della prima gara e così Dennisha ottenuto un podio ...

Advertising

motosprint : #Moto3, #Foggia può vincere il titolo? L'analisi del gran finale - motosprint : #Moto3, Classifica Piloti: Dennis #Foggia accorcia le distanze da #Acosta - infoitsport : Moto3 sospesa, vince Guevara, Foggia 2° - infoitsport : Classifica Piloti Moto3: Dennis Foggia accorcia le distanze da Acosta - Delio92 : Per #guevara si tratta della 1° vittoria in carriera nonché 1° podio. Ne approfitta #foggia 2° che con #acosta 8° g… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Foggia

Classifica Piloti: Dennisaccorcia le distanze da Acosta Portimao terra di sfida Successivamente toccherà tornare sul circuito di Portimao, in Portogallo, dove era stato Acosta ad aprile ...Classifica Piloti: Dennisaccorcia le distanze da AcostaIl leader della classifica mondiale ha rischiato grosso ad Austin, ma ha pensato immediatamente a ripartire. “Cose che succedono, ma sono dispiaciuto per il mio comportamento” ...MotoGp, Marc domina e centra il suo settimo successo in Texas. Secondo Quartararo, Pecco chiude il podio dopo una rabbiosa rimonta ...