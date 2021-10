Morto Mattia Montenesi, il ballerino 15enne di Italia’s Got Talent soprannominato ‘Scatto’: stroncato da una malattia incurabile (Di martedì 5 ottobre 2021) Addio a Mattia Montenesi, il giovane ballerino di break dance e ballo acrobatico arrivato in finale a Italia’s Got Talent nel 2015 e soprannominato ‘Scatto‘. Si è spento a soli 15 anni, a Trieste, a causa di una malattia incurabile. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di Italia’s Got Talent”, sono le parole di cordoglio pubblicate sui profili social del programma oggi 5 ottobre. View this post on Instagram Un post condiviso da Italia’s Got ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Addio a, il giovanedi break dance e ballo acrobatico arrivato in finale aGotnel 2015 e‘Scatto‘. Si è spento a soli 15 anni, a Trieste, a causa di una. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolodegli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciaoda tutta la crew diGot”, sono le parole di cordoglio pubblicate sui profili social del programma oggi 5 ottobre. View this post on Instagram Un post condiviso daGot ...

