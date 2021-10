Morgane – Detective geniale | anticipazioni trama e cast della quarta e ultima puntata

(Di martedì 5 ottobre 2021) Questa sera, martedì 5 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, serie tv diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, intitolato “Cocktail Molotov”,e Karadec indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola. Nel secondo, invece, dal titolo “Uomo di poca fede”,e Karadec si trovano a ...

Morgane - Detective geniale: il finale di stagione. Come finisce la serie su Rai 1 in onda questa sera - 5 ottobre 2021 - con l'ultima puntata ...
Morgane - Detective geniale: anticipazioni (trama e cast) della ultima puntata in onda stasera - martedì 5 ottobre 2021 - alle ore 21,25 ...