Montepaschi | l' equilibrismo di Letta alla prova UniCredit Ma il segretario Dem tradirà i senesi o Mario Draghi

(Di martedì 5 ottobre 2021) A che gioco sta giocando Enricosul? Quasi in camera caritatis, faccia a faccia con i bancari Mps, prima della delicata consultazione elettorale senese che ha vinto, ildel Pd andava dicendo di essere d’accordo con la permanenza pubblica nel capitale del Monte, almeno per dare più tempo all'istituto di credito e al Tesoro di studiare soluzioni alternative alle nozze annega-marchio con. Con cui anche per il continuo alzare la posta da parte del capo di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel (l’ultimo sui crediti di stage 2 che aumenterà il costo per lo Stato), l’operazione, pare chiosi, non è scontata. Segui su affaritaliani.it