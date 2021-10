Monica Lewinsky rivela: «All’epoca dello scandalo Clinton pensai al suicidio» (Di martedì 5 ottobre 2021) Negli anni Novanta lo scandalo sessuale che ebbe per protagonisti l’allora presidente Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky sconvolse l’America (e buona parte del resto del mondo). Oggi quei fatti sono diventati una serie tv: dal 9 ottobre ogni martedì andrà in onda su Fox Impeachment: American Crime Story, dedicata proprio allo scandalo che quasi costò la presidenza a Clinton. Tra i produttori della serie c’è proprio Monica Lewinsky. Che all’epoca aveva solo 20 anni. Oggi ne ha 48. E in un’intervista per il podcast The Axe Files del canale televisivo statunitense Cnn ha voluto raccontare senza filtri come visse lei quella vergogna planetaria. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 ottobre 2021) Negli anni Novanta lo scandalo sessuale che ebbe per protagonisti l’allora presidente Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky sconvolse l’America (e buona parte del resto del mondo). Oggi quei fatti sono diventati una serie tv: dal 9 ottobre ogni martedì andrà in onda su Fox Impeachment: American Crime Story, dedicata proprio allo scandalo che quasi costò la presidenza a Clinton. Tra i produttori della serie c’è proprio Monica Lewinsky. Che all’epoca aveva solo 20 anni. Oggi ne ha 48. E in un’intervista per il podcast The Axe Files del canale televisivo statunitense Cnn ha voluto raccontare senza filtri come visse lei quella vergogna planetaria.

alegiandro : @fabritaara la mia monica lewinsky era amoo GRAZIE COMUNQUE ???? - MauroCapozza : RT @erretti42: Dichiarazione rilasciata a proposito dello scandalo Lewinsky e delle bugie di Bill Clinton sui rapporti intrattenuti con la… - adaalighi : RT @ilvocio: Monica Lewinsky: 'All'epoca dello scandalo Clinton pensai al suicidio'. Per soffocamento. WaWe @WaWe970 #3ottobre #ilvocio… - WaWe970 : RT @ilvocio: Monica Lewinsky: 'All'epoca dello scandalo Clinton pensai al suicidio'. Per soffocamento. WaWe @WaWe970 #3ottobre #ilvocio… - ilvocio : Monica Lewinsky: 'All'epoca dello scandalo Clinton pensai al suicidio'. Per soffocamento. WaWe @WaWe970… -