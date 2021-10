Moneyboys 2021 | una nuova vita insoddisfatta

(Di martedì 5 ottobre 2021)Titolo originale:Anno:Paese: Austria, Francia, Taiwan, Belgio Genere: Drammatico Produzione: KGP Filmproduktion, Zorba, Flash Forward Entertainment, Panache Productions Distribuzione: ARP Sélection Durata: 120 minuti Regia: C.B. Yi Sceneggiatura: C.B. Yi Fotografia: Jean-Louis Vialard Montaggio: Dieter Pichler Musiche: Yun Xie-Loussignian Attori: Kai Ko, Chloe Maayan, Yufan Bai, Jc Lin, Zeng Meihuizi, Sun Qiheng Trailer diè un film drammatico del, esordio del regista C.B Yi. E’ stato presentato al Festival di Cannesnella sezione Un Certain Regard. La pellicola partecipa in concorso al Lucca Film Festival e uscirà nelle sale francesi il 10 novembre ...

Moneyboys, un mélo intriso di spleen metropolitano. Un divo teen maledetto è protagonista di frustrati inseguimenti amorosi. In programma al Lucca Film Festival e disponibile in streaming su ... entra nel vivo nell'ottava giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, venerdì 8 ... Alle 15 in programma Moneyboys di C. B. Yi, storia di Fei, che si guadagna da vivere facendo il ...