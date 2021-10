Mohanad Kojak | la star della moda egiziana si racconta nel documentario «Zip It»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 ottobre 2021) Potersi alzare la mattina e scegliere liberamente cosa indossare, a prescindere dai giudizi che si potrebbero ricevere poco dopo, è un privilegio squisitamente occidentale. Un atto quotidiano che diamo per scontato, ma che in innumerevoli società contemporanee è delineato ancora da regole accettate silenziosamente dalla collettività e, addirittura, leggi: cosa significa, per un giovane che non rientra nell’estetica e nei comportamenti sociali eteronormati, vivere in un ambiente simile? Se poi si tratta di un designer di moda, che della libertà creativa ha fatto la sua vita e non solo la sua immagine, ogni giornata ha il sapore della lotta. Questa è la storia di Mohanad Kojak, astro nascente della moda egiziana, raccontata dal documentario Zip It, in anteprima mondiale al Middle East Now. https://www.youtube.com/watch?v=CyWeuvtMRMg