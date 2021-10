Mirante torna in Italia: la sua nuova squadra (Di martedì 5 ottobre 2021) Antonio Mirante torna in Serie A. Il giocatore Italiano arriverà allo Spezia da svincolato. Come riferito da Sky Sport, l’accordo è stato trovato negli ultimi minuti. Lo Spezia ha preso un nuovo portiere dopo le prestazioni non ottimali di Jeroen Zoet. Nel match contro il Verona, il portiere olandese, non ha giocato una buona partita rimediando diversi errori anche sui gol subiti. Motta, Allenatore, Spezia Antonio Mirante a 38 anni potrebbe diventare il nuovo titolare della squadra ligure dopo aver giocato alla Roma per lo più come secondo. Nel club giallorosso ha giocato 35 partite in tre stagioni. Ora con lo Spezia può tornare ad essere protagonista in Serie A. LEGGI ANCHE: Roma, si infortuna un difensore: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) Antonioin Serie A. Il giocatoreno arriverà allo Spezia da svincolato. Come riferito da Sky Sport, l’accordo è stato trovato negli ultimi minuti. Lo Spezia ha preso un nuovo portiere dopo le prestazioni non ottimali di Jeroen Zoet. Nel match contro il Verona, il portiere olandese, non ha giocato una buona partita rimediando diversi errori anche sui gol subiti. Motta, Allenatore, Spezia Antonioa 38 anni potrebbe diventare il nuovo titolare dellaligure dopo aver giocato alla Roma per lo più come secondo. Nel club giallorosso ha giocato 35 partite in tre stagioni. Ora con lo Spezia puòre ad essere protagonista in Serie A. LEGGI ANCHE: Roma, si infortuna un difensore: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

