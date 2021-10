Milano, perquisita la casa di Jonghi Lavarini. Sallusti: l’inchiesta di Fanpage è giornalismo vigliacco (Di martedì 5 ottobre 2021) Perquisizione della Guardia di finanza di Milano a casa di Roberto Jonghi Lavarini, il cosiddetto ‘Barone Nero’ che appare nell’inchiesta di Fanpage sui legami della destra e i presunti finanziamenti in nero per la campagna elettorale di Milano. Un’inchiesta confezionata per colpire FdI a due giorni dal voto Un’inchiesta che è stata lanciata come un siluro contro Fratelli d’Italia a due giorno dal voto per le amministrative. A Milano una delle esponenti di FdI tirate in ballo nell’inchiesta sulla “lobby nera”, Chiara Valcepina, è stata eletta al coniglio comunale con 903 voti di preferenza. “E’ andata molto bene – ha detto – e ne sono ovviamente felice”. LEGGI ANCHE Feltri stronca l'inchiesta di Fanpage: "La Meloni ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Perquisizione della Guardia di finanza didi Roberto, il cosiddetto ‘Barone Nero’ che appare neldisui legami della destra e i presunti finanziamenti in nero per la campagna elettorale di. Un’inchiesta confezionata per colpire FdI a due giorni dal voto Un’inchiesta che è stata lanciata come un siluro contro Fratelli d’Italia a due giorno dal voto per le amministrative. Auna delle esponenti di FdI tirate in ballo nelsulla “lobby nera”, Chiara Valcepina, è stata eletta al coniglio comunale con 903 voti di preferenza. “E’ andata molto bene – ha detto – e ne sono ovviamente felice”. LEGGI ANCHE Feltri stronca l'inchiesta di: "La Meloni ...

