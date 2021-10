Milano, inchiesta università: indagato anche il virologo Andreoni (Di martedì 5 ottobre 2021) Oltre a Massimo Galli, anche il noto virologo Massimo Andreoni è indagato dalla Procura di Milano per la vicenda dei presunti concorsi pilotati di docenti e di personale sanitario e irregolarità nelle iscrizioni alle facoltà di medicina. Andreoni, ordinario alla Sapienza di Roma, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e primario al policlinico Tor Vergata, risponde di falso… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 5 ottobre 2021) Oltre a Massimo Galli,il notoMassimodalla Procura diper la vicenda dei presunti concorsi pilotati di docenti e di personale sanitario e irregolarità nelle iscrizioni alle facoltà di medicina., ordinario alla Sapienza di Roma, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e primario al policlinico Tor Vergata, risponde di falso… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

