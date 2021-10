Milano-Cortina 2026, Pancalli: “Nuove norme del Cio ci indirizzano verso crescita culturale e sociale” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il presidente del Cip, Luca Pancalli, intervenuto nel corso della tavola rotonda “Lo Sport System italiano: alfiere del Made in Italy e leva per lo sviluppo”, ha parlato dell’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: “Le Nuove norme del Cio ci indirizzano all’organizzazione di un evento che risponda a criteri di sostenibilità non solo economica e ambientale ma anche sociale, ovvero una legacy che non sia solo quella palpabile numericamente, ma anche una crescita culturale e sociale che un Paese può avere in eredità. Il movimento paralimpico in Italia, per esempio, è cresciuto grazie a Torino2006, è lì che è partita la rivoluzione culturale del Paese sul tema ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Il presidente del Cip, Luca, intervenuto nel corso della tavola rotonda “Lo Sport System italiano: alfiere del Made in Italy e leva per lo sviluppo”, ha parlato dell’organizzazione delle Olimpiadi invernali di: “Ledel Cio ciall’organizzazione di un evento che risponda a criteri di sostenibilità non solo economica e ambientale ma anche, ovvero una legacy che non sia solo quella palpabile numericamente, ma anche unache un Paese può avere in eredità. Il movimento paralimpico in Italia, per esempio, è cresciuto grazie a Torino2006, è lì che è partita la rivoluzionedel Paese sul tema ...

