Milano-Cortina 2026 | Malagò | “Rapporto eccellente con il CIO | orgogliosi del feedback positivo”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il numero uno del Coni, Giovanni, presidente del Comitato Organizzatore, ha parlato dei positivi incontri con la Commissione del CIO: “Il nostrocon il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Paralimpico Internazionale èed essenziale per avere il miglior flusso di lavoro, ora e per i mesi successivi. Siamodi aver ricevutopositivi sui risultati della Fondazionenegli ultimi tempi. Certo, siamo consapevoli che i prossimi mesi saranno per noi molto importanti perché, al termine dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022, acquisiremo ufficialmente il titolo di ‘Paese ospitante dei prossimi ...