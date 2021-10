Milan | svolta Kessie | la decisione!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ildeve risolvere, a breve, la grana. Il centrocampista ex Atalanta non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno: l’accordo, infatti, sembrerebbe lontano.CalciomercatoUna, tuttavia, potrebbe arrivare nelle prossime settimane, come sottolinea il Daily Mail. Solskjaer, tecnico del Manchester United, avrebbe messoin cima alla lista dei desideri. A cedere il posto all’ivoriano potrebbe essere Pogba, ai margini del progetto dei Red devils. Il, dal canto suo, sarebbe pronto a parlare con il club inglese per una cessione già a gennaio, così da non dover perderea zero. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale ...