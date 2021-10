"Mi chiedo perché devo farle i complimenti". Sallusti gela Enrico Letta: ko tecnico da Floris | Video (Di martedì 5 ottobre 2021) "Buona sera presidente, mi chiedo perché le sto facendo i complimenti". Alessandro Sallusti, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, va controcorrente. In studio c'è Enrico Letta, segretario del Pd, eletto alle suppletive a Siena e indicato più o meno da tutti i commentatori come il vero vincitore delle amministrative. "Sei mesi fa non mi sarei mai immaginato di ritrovarmi con un risultato così positivo", ha spiegato l'ex premier con un sorriso soddisfatto e sornione. La palla passa al direttore di Libero, che però gli fa notare una cosa: "Detto che il giorno dopo ognuno può sostenere di aver vinto, come fa Salvini che ha detto di essersi risvegliato con 63 sindaci, io le faccio i complimenti però tutto sommato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) "Buona sera presidente, mile sto facendo i". Alessandro, in collegamento con Giovannia DiMartedì su La7, va controcorrente. In studio c'è, segretario del Pd, eletto alle suppletive a Siena e indicato più o meno da tutti i commentatori come il vero vincitore delle amministrative. "Sei mesi fa non mi sarei mai immaginato di ritrovarmi con un risultato così positivo", ha spiegato l'ex premier con un sorriso soddisfatto e sornione. La palla passa al direttore di Libero, che però gli fa notare una cosa: "Detto che il giorno dopo ognuno può sostenere di aver vinto, come fa Salvini che ha detto di essersi risvegliato con 63 sindaci, io le faccio iperò tutto sommato ...

Advertising

marattin : Mi chiedo perché la conduttrice abbia letto tutto l’articolo della delega fiscale che parla di catasto, tranne l’ul… - davidallegranti : Cose che ancora mi chiedo: ma perché una pm rilascia interviste su vicende sulle quali sta lavorando? - ernestocarbone : Ti chiedo scusa Michael Giffoni. Ti chiedo scusa perché da parlamentare avrei dovuto fare di più. Ti chiedo scusa d… - evozzatavolozza : chiedo a coloro che mi conosco irl, sembro io? mi sono fatta con i capelli più corti perché you know che devo andar… - louisxsvn : perche non riesco a lasciarmi andare mi chiedo -

Ultime Notizie dalla rete : chiedo perché DiMartedì, Alessandro Sallusti gela Enrico Letta: "Mi chiedo perché devo farle i complimenti" 'Buona sera presidente, mi chiedo perché le sto facendo i complimenti'. Alessandro Sallusti , in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, va controcorrente. In studio c'è Enrico Letta , segretario del Pd , eletto ...

Nobel Parisi, Bassetti: "Complimenti ma su dati Covid avevo ragione io" ...a un dibattito televisivo e discutere se l'atomo deve essere attaccato al positrone o se il positrone deve ruotare intorno all'atomo perché non ne ho competenza e non ne avrò mai. E quindi chiedo che ...

Dionisi, Handanovic? Mi chiedo perché ci sia il Var Tiscali.it 'Buona sera presidente, mile sto facendo i complimenti'. Alessandro Sallusti , in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, va controcorrente. In studio c'è Enrico Letta , segretario del Pd , eletto ......a un dibattito televisivo e discutere se l'atomo deve essere attaccato al positrone o se il positrone deve ruotare intorno all'atomonon ne ho competenza e non ne avrò mai. E quindiche ...