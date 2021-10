Metroid Dread provato in questo hands on | il nuovo capitolo della saga in anteprima

Advertising

AleBacche : Una storia breve e ragionata dei metroidvania, in attesa di Metroid Dread. - Nerdmovieprod : Alla scoperta della serie Metroid con gli esclusivi rapporti su Metroid Dread #MetroidDread - ovodomina : Metroid Dread é.... Diferente! Nunca morri tanto em um Metroid ahhahahahahaga - gamescore_it : Metroid Dread, ecco tutti gli approfondimenti in attesa dell'uscita del gioco! - - OverTheTof : RT @Lux_SilverWill: Chi vuole un riassunto della trama E DELLA LORE di Metroid in vista di Dread? Ecco il nostro progetto, 'un riassunto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Metroid Dread

, nuovo capitolo in 2D della serie dopo 19 anni , sta per approdare sulla famiglia di console Nintendo Switch . Per prepararsi al meglio per questa nuova avventura e rinfrescarsi la ...Come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima , e poi anche nella recente prova della console assieme a(arriveranno assieme l'8 ottobre), Switch modello OLED non costituisce un ...Ho provato in anteprima il nuovo Metroid dread e ve ne parlo in questa hands on! Il gioco è in uscita l'8 Ottobre per tutte le console Nintendo Switch.In arrivo su Nintendo Switch in data venerdì 8 ottobre, Metroid Dread rappresenta il primo capitolo inedito della serie da moltissimo tempo.