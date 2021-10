Meteo, allerta rossa in tre regioni del Nord Italia: la situazione e i rischi (Di martedì 5 ottobre 2021) Una violenta perturbazione si abbatte sull’Italia in particolare su Piemonte, Liguria e Lombardia: è attiva una allerta Meteo di livello rosso Una perturbazione di provenienza atlantica si abbatte in queste ore, con forza, su tutta Italia. I territori interessati sono quelli del Nord Ovest e della fascia tirrenica. A tal proposito il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha diramato tre livelli di allerta. —>>> Leggi anche Meteo 5 ottobre: perturbazione sull’Italia, ancora allerta al Nord Uno di livello giallo ed interessa sette regioni. Nello specifico l’Umbria, il Lazio, la Campania, l’Emilia-Romagna, la Basilicata, la Calabria ed il Molise. Uno di livello ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 ottobre 2021) Una violenta perturbazione si abbatte sull’in particolare su Piemonte, Liguria e Lombardia: è attiva unadi livello rosso Una perturbazione di provenienza atlantica si abbatte in queste ore, con forza, su tutta. I territori interessati sono quelli delOvest e della fascia tirrenica. A tal proposito il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha diramato tre livelli di. —>>> Leggi anche5 ottobre: perturbazione sull’, ancoraalUno di livello giallo ed interessa sette. Nello specifico l’Umbria, il Lazio, la Campania, l’Emilia-Romagna, la Basilicata, la Calabria ed il Molise. Uno di livello ...

Advertising

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - Corriere : Milano temporali e rischio esondazioni Seveso e Lambro: allerta rossa dalla mezzanotte - DPCgov : ????#AllertaGIALLA, domenica #3ottobre, in 5 regioni Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d'alle… - vore_yibo : Ok ho scritto a quelli del tirocinio vediamo se devo andare lì con l'allerta meteo - GazzettadellaSp : Maltempo in via di attenuazione, cessa l'allerta meteo -