Metano-benzina-diesel - Si risparmia ancora col gas a 2 euro? (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il Metano a 2 euro al chilo, è ancora conveniente viaggiare con una bifuel? Il costo del gas è di fatto raddoppiato rispetto al periodo estivo: in alcune stazioni si trova ancora con i "vecchi" prezzi (a poche centinaia di metri dalla nostra redazione abbiamo visto un 1,290 euro/kg), ma in altre i tabelloni luminosi superano - anche di slancio - i 2 euro/kg. In pratica, il pieno ora costa il doppio rispetto ad agosto o, se vogliamo capovolgere il discorso, con gli stessi soldi si percorre la metà della strada. Non serve essere dei matematici per capire che quello che una volta era considerato come il più conveniente dei combustibili ora, con questi prezzi, rischia di perdere tutto il vantaggio che aveva su Gpl, benzina e, soprattutto, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 ottobre 2021) Con ila 2al chilo, èconveniente viaggiare con una bifuel? Il costo del gas è di fatto raddoppiato rispetto al periodo estivo: in alcune stazioni si trovacon i "vecchi" prezzi (a poche centinaia di metri dalla nostra redazione abbiamo visto un 1,290/kg), ma in altre i tabelloni luminosi superano - anche di slancio - i 2/kg. In pratica, il pieno ora costa il doppio rispetto ad agosto o, se vogliamo capovolgere il discorso, con gli stessi soldi si percorre la metà della strada. Non serve essere dei matematici per capire che quello che una volta era considerato come il più conveniente dei combustibili ora, con questi prezzi, rischia di perdere tutto il vantaggio che aveva su Gpl,e, soprattutto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Metano benzina Quanto è vecchio il parco auto italiano? Questo però vale solo se non consideriamo nel gruppo i motori a benzina e gas o benzina e metano, che comunque in Italia sono relativamente diffusi e insieme valgono circa il 9% del parco auto. Per ...

Benzina più cara: l'OpecPlus non aiuta Idem benzina e diesel alla pompa, con effetti anche sul costo del trasporto delle merci, e sul ... Mentre il prezzo medio del metano auto è tra 1,195 e 1,638 (no logo 1,303), con picchi clamorosi di 2 ...

Metano auto: si risparmia ancora a 2 euro al kg? - Quattroruote.it Quattroruote Prezzo benzina e Diesel alle stelle: ecco quanto costa rifornire È un inizio d'autunno particolarmente caldo quello che si registra sul fronte dei carburanti auto. Da una parte c'è l'impennata dei prezzi di metano e Gpl (con il gas naturale che in alcuni casi ha su ...

