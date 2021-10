Metal Gear Solid 3 Remake: Hideo Kojima sarebbe solo un 'consulente' per un insider (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo quanto riferito, Hideo Kojima sul Remake di Metal Gears Solid 3: Snake Eater sarà solamente un "consulente" e non parteciperà attivamente allo sviluppo. La dichiarazione arriva dall'insider Millie A, un'analista del settore che di recente ha corroborato una serie di report riguardanti Konami in particolare. Oggi, la leaker afferma che il creativo della serie Metal Gear Solid, Hideo Kojima, aiuterà a guidare il Remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater attraverso la produzione in un ruolo di consulenza. L'insider attribuisce questa decisione al presidente di Konami Hideki ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo quanto riferito,suldi3: Snake Eater sarà solamente un "" e non parteciperà attivamente allo sviluppo. La dichiarazione arriva dall'Millie A, un'analista del settore che di recente ha corroborato una serie di report riguardanti Konami in particolare. Oggi, la leaker afferma che il creativo della serie, aiuterà a guidare ildi3: Snake Eater attraverso la produzione in un ruolo di consulenza. L'attribuisce questa decisione al presidente di Konami Hideki ...

