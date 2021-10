Messaggio Usa alla Cina. Stop provocazioni contro Taiwan (Di martedì 5 ottobre 2021) Gli Stati Uniti hanno messo in guardia la Cina riguardo alle incursioni all’interno dello spazio aereo di Taiwan avvenute oltre 150 volte negli ultimi sei giorni. Un record, con 38 aerei da guerra nella notte tra venerdì 1 ottobre e sabato, 39 tra sabato e domenica e poi 56 tra domenica e lunedì. Un’escalation denunciata costantemente da Taipei. “Esortiamo Pechino a cessare la sua pressione militare, diplomatica ed economica e la coercizione contro Taiwan, e abbiamo un interesse costante nella pace e nella stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. Ecco perché continueremo ad assistere Taiwan nel mantenere una sufficiente capacità di autodifesa”, ha detto lunedì Press Secretary statunitense, Jen Psaki, parlando ai giornalisti dal podio stampa della Casa Bianca. “Taiwan ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) Gli Stati Uniti hanno messo in guardia lariguardo alle incursioni all’interno dello spazio aereo diavvenute oltre 150 volte negli ultimi sei giorni. Un record, con 38 aerei da guerra nella notte tra venerdì 1 ottobre e sabato, 39 tra sabato e domenica e poi 56 tra domenica e lunedì. Un’escalation denunciata costantemente da Taipei. “Esortiamo Pechino a cessare la sua pressione militare, diplomatica ed economica e la coercizione, e abbiamo un interesse costante nella pace e nella stabilità attraverso lo Stretto di. Ecco perché continueremo ad assisterenel mantenere una sufficiente capacità di autodifesa”, ha detto lunedì Press Secretary statunitense, Jen Psaki, parlando ai giornalisti dal podio stampa della Casa Bianca. “...

